O mínimo que se espera do Inter

Roger Machado comandou treino do Inter. Ricardo Duarte / Internacional

Desde o começo do Mundial de Clubes os times que ficaram de fora da competição estão se preparando para o retorno dos outros campeonatos nacionais e internacionais. Inclusive, a expectativa é de evolução já que nesse período, se tratando de Brasil, as equipes conseguiram descansar, contratar novos atletas e alinhar questões táticas.

No caso do Inter, a torcida tem expectativa de ver a equipe treinada por Roger Machado apresentando o mesmo futebol que encantou nos últimos meses. No calendário do Inter os compromissos mais importantes são os confrontos diante de Fluminense, na Copa do Brasil, e Flamengo, na Libertadores. Todos os movimentos do Inter são pensando na sobrevivência nessas duas competições.

No entanto, mesmo que o time consiga se organizar da melhor forma, a dificuldade dos confrontos não garante sucesso. É o tipo de jogo que tudo pode acontecer. Levando em consideração o desempenho dos brasileiros no Mundial, Fluminense e Flamengo chegam como favoritos para esses jogos.

Além dessas partidas importantíssimas, o Inter tem uma série de jogos relevantes para a sequência da temporada. Antes mesmo do primeiro jogo pela Copa do Brasil, o clube tem a necessidade de se recuperar no Campeonato Brasileiro. A tendência é que o time consiga sair dessa situação, mas é preciso tirar do papel.

A sequência de jogos começa contra Vitória e Ceará, no Beira-Rio. Além disso, ainda em julho, o Colorado recebe o Vasco. O planejamento da comissão técnica tem que contar com vitórias nesses compromissos do Brasileirão.

Nesse período, o Inter tem que voltar a jogar bem. Nos últimos jogos, antes da data FIFA, o time não teve bons desempenhos diante de equipes consideradas mais fracas. E esse é o mínimo que os jogadores têm que apresentar. Somente com bom desempenho teremos esperança de melhores resultados.