O Inter tem um jogo para afastar dúvidas

O time de Roger Machado precisa vencer o Ceará. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Desta vez, a sequência de jogos foi amiga do Inter. O primeiro jogo após o Mundial de Clubes, contra o Vitória, facilitou para que as dificuldades do confronto não fossem tão pesadas logo no retorno do Campeonato Brasileiro.

No início da competição, os cinco primeiros adversários no caminho do Inter foram, em ordem: Flamengo, Cruzeiro, Fortaleza, Palmeiras e Grêmio. Impossível não sentir o peso desses jogos, jogando em paralelo a Libertadores da América. Isso faz diferença. Por isso, ter a sorte de enfrentar rivais mais fracos pode colaborar na busca por resultados positivos.

O rival do próximo domingo (20) é o Ceará. Se tratando de Brasileirão, considerar um time fraco por conta do seu tamanho ou posição na tabela é um erro. O Inter não tem uma equipe tão forte para achar que pode vencer ao natural. Porém, levando em consideração a situação do clube na tabela e o número de jogos que teremos no próximo mês, enfrentar rivais menos qualificados pode ajudar. Mesmo sem uma boa atuação no último jogo, os três pontos foram importantes para distensionar o ambiente e mobilizar a torcida para estar presente no domingo.

Agora, chegou o momento de mostrar bom desempenho. Vencer é importante para se afastar de uma zona desconfortável no Brasileirão. Além disso, o torcedor precisa retomar a confiança no potencial da equipe. Os sorteios em Copa do Brasil e Libertadores evidenciaram como vamos precisar jogar mais para enfrentar Flamengo e Fluminense.

Se tratando de Campeonato Brasileiro, o Inter só teve um grande momento. O melhor jogo da equipe foi diante do Cruzeiro, no Beira-Rio. O número de vitórias evidencia a dificuldade do time de Roger Machado dentro do campeonato de pontos corridos. Por isso, será importante vencer e convencer, no próximo domingo (20).