Inter está melhor mesmo sem jogar

Inter melhora com a volta de jogadores que estavam lesionados. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

O desempenho do Inter dentro de campo até a última partida antes do Mundial de Clubes estava preocupante. A equipe virou do avesso na comparação com o que apresentou no segundo semestre do ano passado e nos primeiros meses da atual temporada.

O futebol que encantou desapareceu de forma abrupta. Do dia para noite, parece que o grupo desaprendeu a jogar. Durante uma das edições do Sala de Redação da semana passada, José Alberto Andrade definiu perfeitamente o que se espera do Inter.

Fazendo um paralelo com o Grêmio, Zé disse que “esperamos um novo Grêmio e um velho Inter na volta da data Fifa”. É isso. Se voltar ao seu melhor momento no ano, a equipe de Roger Machado tem tudo para brigar forte em todas as competições.

Acredito que o momento negativo da equipe é um consenso. Porém, podemos interpretar essa fase de várias formas. Para alguns, o problema ou grande parte dele está no trabalho da comissão técnica. Tem quem entenda que esse grupo de jogadores não é suficiente. E, por outro lado, no qual me identifico mais, enxerga um clube que sofreu com desfalques desde o início da temporada.

Três competições

No Estadual, foi possível driblar essa adversidade, mas, com o avançar do calendário e o nível dos rivais aumentando, ficou difícil sustentar três competições simultaneamente. Isso não significa que tópicos como comissão técnica e qualidade dos atletas são inválidos. Cada setor que forma o futebol colorado tem sua parcela de responsabilidade.

Difícil encontrar um colorado que não tenha esbravejado com o time nesses últimos meses. Aqui tem um. Mas, analisando racionalmente, precisamos olhar para o número de lesões que enfraqueceram o time. Ficamos sem margem de erro.

DM lotado

As principais alternativas para mudar jogos ficaram fora por conta dos mais variados motivos. O departamento médico colorado nunca trabalhou tanto. E ainda estamos torcendo para que jogadores importantes possam voltar a tempo dos confrontos mais decisivos.

A projeção é de que Rochet, Victor Gabriel, Gabriel Mercado, Carbonero e Bernabei retornem. Só de ter esses jogadores à disposição do técnico Roger Machado o Inter já se torna mais time.

Nossa análise estava prejudicada por conta da descaracterização da equipe ideal. A partir desses retornos, a cobrança deve crescer na mesma proporção que a régua do time. Porém, inevitavelmente, o Inter melhora e se torna mais forte.