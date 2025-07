Inter contrata de acordo com o poder de investimento

Confesso que imaginava um investimento um pouco maior. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

No início da tarde desta quinta-feira (17) o Inter anunciou a contratação do volante Richard. Ele tem passagem por grandes clubes do futebol brasileiro, mas pouco brilhantismo como protagonista nos lugares por onde passou. A carreira de Richard é formada por clubes como Fluminense, Corinthians, Vasco, Ceará, Atlético Paranaense, Cruzeiro e, por último, atuou no futebol turco. É uma aposta.

Com o passar do tempo, será cada vez mais raro ver o Inter contratar jogadores consolidados. Isso é um reflexo do que nossa condição financeira tem feito com o clube. A tendência é que nosso poder de investimento caia a cada temporada. Em paralelo, outros clubes vão recebendo mais dinheiro, acumulando fortunas, encerrando dívidas e contratando os melhores jogadores do mercado.

A ideia não é crucificar um atleta que ainda nem entrou em campo pelo Inter. Ele merece o direito da dúvida. Porém, apesar das complexidades do futebol, quando o time traz reforços nesses moldes, a chance de fracasso técnico é alta. Claro que existem exceções, mas no futebol atual esse tipo de garimpo tem dado cada vez menos certo.

No geral, temos compreensão sobre as limitações financeiras do Inter. Estar alheio a isso prejudica qualquer análise lúcida. Mas confesso que imaginava um investimento um pouco maior, seja em valores ou grife do novo jogador para substituir Fernando. A escolha de Richard decepcionou. Não consigo enxergá-lo resolvendo os problemas da equipe naquele setor do campo ou fazendo mais do que Ronaldo e Thiago Maia.

Esse cenário precisa servir para que o Inter comece a se mexer como instituição. O primeiro movimento para debater SAF no Beira-Rio aconteceu. A partir de agora, o assunto tem que evoluir para que o clube tenha perspectiva de novos investimentos e condições de voltar a ser protagonista no futebol brasileiro.