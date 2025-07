Como a maioria dos times da Série A, o Inter teve dificuldades no primeiro semestre

Em paralelo a situação colorada no Brasileirão, o Inter está bem em todas as outras competições do ano. No Gauchão, o time de Roger Machado venceu com facilidade. Na Copa do Brasil, cumpriu com a obrigação de eliminar o rival menor. Por último, no maior desafio do ano, pela Libertadores da América, a equipe passou em primeiro lugar no grupo mais complicado da competição. Ou seja, de quatro campeonatos, tivemos sucesso em três. Não é o fim do mundo.