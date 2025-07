Com o Inter estamos vivendo por negócios de oportunidade 

Alan Rodríguez defende o Argentino Juniors. Argentinos Jrs, Twitter / Reprodução

O mercado de transferências segue aquecido. Aqui no Brasil as equipes buscam reforços para que consigam chegar fortes nas próximas fases das competições nacionais e internacionais. Em outros países é momento de renovação por conta do início da temporada 2025/26. Nesse caso, esses mercados são mais agressivos na hora de investir em novos talentos para seus planteis.

Quem tem poder de investimento consegue apostar nos atletas mais badalados e qualificados do futebol. Por outro lado, existe um mercado secundário que busca oportunidades criativas para times sem grande margem para gastos. Aí começam as buscas por jogadores de países que, por exemplo, estão no leste europeu.

Nesses lugares podemos encontrar jogadores qualificados que não têm os mesmos holofotes oferecidos pelos clubes gigantes que se concentram na Europa Ocidental, como França, Reino Unido, Espanha, Alemanha e Itália. E, se for o caso de contratar algum atleta que se encontra nesta posição geográfica, times como o Inter precisam ampliar a lupa para divisões inferiores.

Essa realidade se estende para o mercado da América do Sul. No caso do Inter, é um dos primeiros locais visitados na busca por novos jogadores. Na janela atual, as negociações que acontecem são com clubes argentinos. Inclusive, o nome mais comentado no noticiário colorado se trata de Alan Rodríguez. Um profissional de 25 anos, uruguaio, ainda na Argentina, provavelmente, tem limitações técnicas. Em paralelo, é difícil cobrar que o Inter busque atletas mais afirmados, levando em consideração a situação financeira do clube.

O problema de contratar nesse formato é que a probabilidade de errar aumenta. Negócios de oportunidade, normalmente, são acompanhados por algum asterisco. Pode ser idade, valores, lesões ou outros motivos que não garantem a melhor performance da contratação. Para mudar esse cenário será preciso falar de coisas muito mais profundas que possam mudar o rumo do clube positivamente.