A grande missão do Inter nas copas 

Beira Rio recebe o Fluminense em 30 de julho e o Flamengo em 20 de agosto. SC Internacional / Divulgação

Nesse período sem futebol, o Mundial de Clubes tem pautado o futebol brasileiro de muitas formas. Ver adversários do Brasileirão entrando em campo contra PSG, Bayern, Borussia, Inter de Milão e outros grandes clubes do futebol pelo mundo causa inveja e reflexão.

Impossível não se perguntar de qual forma conseguiremos chegar a essa disputa em algum momento. Naturalmente, começamos a questionar como as coisas estão sendo feitas pela gestão dos nossos clubes e quais medidas podem ser realizadas para nos colocar nessa mesma prateleira novamente.

Mesmo com alguns brasileiros já eliminados da competição, é inegável que o desempenho das equipes do Brasil está orgulhando seus torcedores. O Botafogo conquistou um resultado histórico diante do PSG. Por outro lado, o Flamengo teve superioridade diante do Chelsea e fez um grande jogo contra o Bayern. Fluminense e Palmeiras dispensam comentários. As duas equipes estão nas quartas de final de um campeonato extremamente complicado.

Diante dos acontecimentos no Mundial de Clubes precisamos entender o tamanho da missão colorada na volta do futebol brasileiro. O nível técnico dos nossos rivais na Libertadores da América e Copa do Brasil é altíssimo. De um lado enfrentamos o Flamengo com todo o seu poder técnico, jogadores de cifras milionárias e a maior estrutura de futebol no país. Do outro lado está o Fluminense, sem a mesma qualidade do rubro-negro, mas com um futebol de muita força, intensidade e disciplina tática.

Claro que dentro de campo, ainda mais se tratando de Brasil, o confronto sempre é equilibrado. Mas para vencer Flamengo e Fluminense o Inter vai precisar correr o triplo do que tem feito nos últimos meses. Precisamos elevar o nível do nosso futebol para ter alguma chance nessas competições eliminatórias. A missão é complicada. Por isso, o técnico Roger Machado vai precisar encontrar formatos diferentes para surpreender esses rivais.