A camisa oito do Inter é uma questão 

Rodriguez tem 25 anos e está no clube argentino desde 2022. Argentino Juniors / Divulgação

O Inter está buscando no mercado um novo camisa oito. A bola da vez é o uruguaio Alan Rodríguez. Atualmente, o volante joga pelo Argentino Juniors e atua como capitão da equipe. É difícil ser definitivo positivamente ou negativamente em relação ao potencial do jogador. Porém, um dos termômetros é o interesse de outro clube além do Inter. O Boca Juniors também deseja contar com o atleta para o novo ciclo da temporada argentina.

Normalmente, quando clubes com dificuldades financeiras buscam se movimentar no mercado é por avaliar que o plantel necessita de reforços naquele setor do campo. O meio-campo do Inter ficou enfraquecido a partir da lesão de Fernando. O jogador era o dono daquela área do gramado e ditava o ritmo da equipe no ataque e na defesa. A perda colorada é imensurável e, praticamente, insubstituível levando em consideração o nível técnico do experiente volante.

Em paralelo a lesão de Fernando, seus companheiros de posição ainda não convenceram em 2025. Bruno Henrique é um jogador extremamente qualificado e com uma carreira respeitável. Mas o problema é que ele parece não ter mais condições físicas de suportar a intensidade dos jogos e do calendário brasileiro que cobram muito fisicamente dos atletas.

Enquanto a questão de Bruno Henrique parece física, Thiago Maia demonstra potencial, mas parece não ter interesse em estar no Inter. É preciso recordar que em duas oportunidades o volante esteve acertado com o Santos e o negócio acabou não se concretizando por questões burocráticas. A partir desses acontecimentos, Thiago pareceu sempre distante das coisas do Inter. A impressão a partir das suas atuações é que sua cabeça não está em Porto Alegre.

A falta de convicção no que Bruno Henrique e Thiago Maia podem oferecer, somada a ausência de Fernando, levam o Inter a buscar um novo jogador para o setor. Alan Rodríguez serve como uma aposta para uma região do campo que está completamente enfraquecida no elenco do Inter.