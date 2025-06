Vender Wesley seria um escândalo 

Wesley é um dos protagonistas do Inter. ricardo duarte / inter,Divulgação

O interesse do América do México no atacante Wesley tem intensificado nos últimos dias. Inclusive, não é a primeira vez que os mexicanos demonstram vontade de contar com o jogador em seu clube.

Apesar da falta de gols, Wesley tem características que o credenciam como uma peça diferenciada para muitos times.

No Inter, por exemplo, demonstrou ser um jogador que encontra espaços inesperados e consegue ter bons números no quesito assistência e criação de oportunidades para a equipe.

Característica rara

Não é fácil encontrar um jogador assim no mercado e, por isso, deve ser valorizado. Não existe confirmação por parte do Inter sobre o interesse do América.

Porém, no início do ano o mesmo clube abriu tratativas para buscar Wesley em Porto Alegre. É possível que o objetivo da contratação tenha sido adiado, mas não abandonado.

O futebol mexicano tem condições de ser agressivo na contratação de novos jogadores. Diferente dos rivais de outros países da América do Sul, o poder de investimento no México é alto.

Objetivos da temporada

No caso da concretização dessa proposta, saberemos qual a ambição do Inter na temporada.

A resposta da direção deve ser a mesma, independentemente do possível valor oferecido pelos mexicanos. Assim espero.

É preciso ser firme na ideia de manter o elenco colorado para o segundo semestre da temporada. Essa é a única forma de sonhar com grandes resultados.

Situação financeira

Claro que o Inter tem pendências financeiras e isso deve ser levado em consideração. Porém, se jogadores que são protagonistas deixarem o Beira-Rio, a direção passará uma resposta negativa para a torcida.

Temos noção da dificuldade dos confrontos que teremos pela frente no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores.

Na competição continental teremos uma das missões mais complicadas dos últimos anos. Para ter alguma chance, precisaremos dos melhores do elenco em campo.

Espinha dorsal do time

Qualquer movimento de venda de atletas como Vitão, Bernabei, Alan Patrick ou Wesley é diminuir a importância do resultado desportivo.

Para um time com o tamanho do Inter esse movimento é um escândalo. Além das finanças, as grandes conquistas também movem o contexto de uma instituição gigantesca.