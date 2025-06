Repatriar jogadores não é o caminho no Inter

Precisamos cobrar da direção uma visão mais inovadora do futebol no Inter. Jefferson Botega / Agencia RBS

A situação financeira do Inter é complicada. O clube corre para pagar dívidas e vive em uma esteira de juros. Levando em consideração somente a receita recorrente da instituição, é quase impossível conseguir zerar essa matemática. Até por conta disso o time segue precisando vender jogadores mesmo que sejam importantes para a qualidade técnica da equipe.

O nome de Taison surge novamente como uma alternativa. Vejo o jogador como uma das grandes joias lançadas pelo Inter nos últimos tempos. Inclusive, tecnicamente deu uma resposta maravilhosa. A identificação do atleta com as cores do clube somada a sua resposta em campo foi uma combinação importante para que esse casamento desse certo.

Levando em consideração todos esses fatores da história entre Inter e Taison, a torcida apoiou seu retorno em 2021. Acredito que o retorno não foi o esperado, mesmo assim o atleta rendeu bons momentos para o torcedor colorado. Porém, em 2025, não existe mais espaço para essa contratação.

Não podemos estar pensando em repatriar Taison enquanto estamos liberando Victor Gabriel, Vitão e Wesley. São caminhos extremamente distintos e poucos criativos para tornar o Inter cada vez mais competitivo.

Precisamos cobrar da direção uma visão mais inovadora do futebol no Inter. Rodar na volta das mesmas soluções não fará do clube campeão novamente.

Vale lembrar que nossos ídolos precisam de tratamento especial. Inclusive, Taison está na prateleira de quem deve ter um espaço diferenciado nos ambientes do Inter.