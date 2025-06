Precisamos falar sobre SAF no Inter

Modelo associativo faz com que o clube fique enxugando gelo. SC Internacional / Divulgação

As grandes partidas de Botafogo e Flamengo pelo Mundial de Clubes são momentos marcantes para o futebol brasileiro. Apesar dos asteriscos que podemos colocar no nível de atuação dos europeus, qualquer enfrentamento com eles é complicado.

Sabemos que o maior investimento e qualidade técnica está na Europa. Porém, apesar dos apesares, o futebol é um dos únicos esportes que equilibra qualquer condição quando duas equipes entram em campo.

E, no caso de Flamengo e Botafogo, com qualidade, é possível surpreender e vencer esses adversários badalados. Antes mesmo dos resultados, estar no contexto desses grandes confrontos é algo gigantesco para a marca dos clubes brasileiros.

Planejar o futuro do Inter a longo prazo, com responsabilidade e solidez é o caminho para que possamos sonhar com a possibilidade de estar frequentando a mesma tabela de Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Real Madrid, Manchester City e outras grandes grifes que estão desfilando no Mundial.

A pergunta que fica é: qual o caminho para conseguir chegar lá? Não acredito mais nesse modelo associativo que faz a gestão do Inter atualmente. A política e a falta de organização estão fazendo o clube enxugar gelo.

Apesar de alguns momentos de euforia, não vivemos fases estáveis. Atualmente, estamos vivendo um dia de cada vez. Se hoje estamos na Libertadores, sofremos com a total incerteza de saber se no ano que vem teremos o mesmo cenário.

Um debate necessário

Não sou definitivo sobre a implementação da SAF no colorado, mas esse debate precisa acontecer logo. Falar sobre o tema, entender do que se trata e quais são as alternativas é o único caminho que pode colocar o Inter no lugar que ele deve estar. Impossível enxergar futuro no que vem sendo feito atualmente.

A perspectiva é horrível. Estamos afundados nas contas, enquanto nossos rivais têm receitas quatro vezes maiores do que suas dívidas. A tendência é que a cada temporada a distância aumente.

Além disso, times que até ontem eram menores estão nos alcançando. O novo cenário do futebol brasileiro deixará de lado o peso das camisetas. Quem estiver mais organizado e conseguindo investimentos terá times mais qualificados e terá protagonismo nas principais competições.

Para quem é completamente contra, faço o seguinte questionamento: acredita que esse modelo de gestão pode fazer o Inter campeão novamente?