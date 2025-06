Os quatro jogos que precisam estar na mira do Inter na volta da data Fifa

Dos quatro primeiros jogos do Inter após a data Fifa, três serão no Beira-Rio. Omar Freitas / Agencia RBS

A agenda colorada na volta do Mundial de Clubes será lotada de compromissos importantes em todas as competições em que o Inter está envolvido. O cenário poderia ser diferente se o desempenho do clube no Brasileirão não tivesse saído de controle. A péssima campanha colocou bastante peso na responsabilidade da equipe dentro da competição nacional – o problema é que se esperava tranquilidade a essa altura da temporada. O Inter não poderá ter esse luxo.

Levando em consideração a posição do Inter na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e o calendário lotado, vencer os jogos de julho será fundamental para que o time conquiste uma breve tranquilidade. Após essa sequência de jogos pelo Brasileirão começam Copa do Brasil e Libertadores da América. Provavelmente, entre essas disputas, a preservação de jogadores deve ser obrigatória para que o grupo consiga ter saúde física.

Os quatro primeiros jogos do Inter no retorno do futebol serão, respectivamente, contra Vitória, Ceará, Santos e Vasco. Destes confrontos, apenas diante da equipe paulista o jogo será fora de casa. Ou seja, o time terá uma grande oportunidade de somar pontos de uma forma que não conseguiu ainda nesta edição do Campeonato Brasileiro. Se terminar esses jogos com êxito, pode focar nas competições de mata-mata e ter margem para preservar jogadores.

É importante destacar que o Brasileirão não é óbvio. Mesmo que tenhamos muitos times com alta disparidade de qualidade e tamanho, o futebol nacional é equilibrado. Por isso, acreditar que jogos serão ganhos com naturalidade é o primeiro passo para o fracasso. Inclusive, no primeiro semestre, o Inter demonstrou essa postura em alguns jogos. Para vencer Vitória, Ceará e Vasco, no Beira-Rio, a equipe de Roger Machado tem que entregar além do máximo.