O planejamento do Inter para o segundo semestre

Tecnicamente, o Inter terminou o primeiro semestre gerando dúvidas. O desempenho da equipe acabou destoando daquilo que se imaginava para o time colorado. A boa perspectiva foi construída pelo próprio Inter que conseguiu apresentar boas atuações no início do ano. Além disso, diante da dificuldade da Libertadores, o grupo conseguiu terminar a primeira fase como líder do grupo.

A missão a partir de agora é buscar a recuperação no Campeonato Brasileiro e reencontrar as boas atuações para que seja possível pensar em uma campanha sólida nas copas. Esse é o momento que o futebol vai premiar quem estiver rendendo no mais alto nível. E, levando em consideração o nível dos adversários, somente jogando bom futebol para conseguir superá-los.

Ainda é preciso acreditar na possibilidade de título. Pela qualidade dos rivais é mais fácil imaginar uma conquista na Copa do Brasil. É a competição que permite o time com menor poder financeiro disputar de igual diante dos milionários. Em um primeiro momento, enfrentaremos o Fluminense no campeonato nacional e o Flamengo no campeonato internacional. A diferença de dificuldade é explicita.

Para que seja possível ter chances, uma boa sequência de resultados no Brasileirão no próximo mês é essencial. O Inter tem que criar gordura para que possa poupar seu elenco nos dias que antecedem os jogos eliminatórios. Se não alcançar essa tranquilidade, será difícil equilibrar as três competições.

Hoje, a taça pode parecer distante na Copa do Brasil e no Brasileirão. Mas se o clube pensar uma fase de cada vez, aos poucos, pode visualizar uma sorte maior na temporada de 2025.

