O Mundial está me deixando triste

Omar Freitas / Agencia RBS

Na última semana acompanhamos Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense protagonizando grandes jogos no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Cada um, da sua maneira, apresentou um desempenho que surpreendeu.

A famosa distância entre América do Sul e Europa ainda não apareceu na competição. Isso empolga e mostra que equipes brasileiras têm margem para sonhar com boas colocações neste campeonato.

Claro que o nível de dificuldade deve aumentar nas próximas fases. Assim como em qualquer campeonato, a fase de mata-mata é completamente diferente da fase grupos. Nesses momentos a pressão do jogo único e o poder de decisão das equipes são fatores que contam muito. Porém, justamente por se tratar de uma partida única, é possível acreditar no imponderável do futebol para sonhar grande.

Enfim, essa análise sobre a participação dos clubes brasileiros no Mundial não é a questão central do texto. Confesso que estou com inveja do que outros torcedores estão vivendo em terras americanas. Estar nos grandes eventos deve ser o objetivo de qualquer equipe relevante no contexto do futebol mundial. Mas, principalmente, para times do Brasil. Por estarmos em um mercado secundário esse tipo de evento é capaz de proporcionar a valorização da marca e mais dinheiro para os cofres.

O Inter no contexto do Mundial

O problema é que, analisando o contexto do nosso futebol, o Mundial parece uma realidade distante do Inter. Não temos a organização necessária para imaginar que possamos conquistar a Libertadores e figurar entre os classificados para a próxima edição do campeonato. Enquanto isso, nossos adversários da primeira divisão se organizam, ganham mais dinheiro e nos deixam para trás. A tendência é que essa distância aumente com o passar dos anos.

Apesar da linda festa das torcidas brasileiras no Mundial, tem sido melancólico ver o evento de fora e não ter perspectiva de ver o Inter tão cedo por lá.