O Inter tem uma oportunidade de ouro na data Fifa

Roger vai ter a oportunidade de pensar na reestruturação da equipe. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A pausa para data FIFA vai ser essencial para que o Inter possa reorganizar seu ambiente. Apesar de todas as dificuldades com o calendário serem causadas por conta do Mundial de Clubes, essa mesma competição traz um respiro para que os times consigam colocar em ordem suas questões físicas, psicológicas e estruturais dos grupos de jogadores. Quem estava com instabilidade tenta voltar a solidez e times que apresentavam evolução buscam aprimorar suas boas características.

Falando especificamente sobre o Inter, o principal problema está nas mãos do departamento médico. A quantidade de atletas machucados assusta e esse período serve para reintegrar atletas ao leque de opções do técnico Roger Machado. Além disso, jogadores que já estão recuperados podem tratar desse retorno com mais cautela. Sabemos que em meio as competições, atletas recém recuperados de lesão arriscam retornos prematuros por conta da importância dos jogos — foi o caso de Rafael Borré na partida diante do Bahia.

Não são apenas os lesionados que ganham com a data Fifa. Profissionais que não se machucaram, mas que apresentam desgaste físico, podem fazer regeneração e começar do zero no retorno das competições.

Na casamata, o Inter tem um treinador extremamente tático. Roger gosta de explorar soluções diferentes para a equipe. O técnico colorado é conhecido por seu perfil estudioso. No pilar estratégico, o Inter pode buscar novos modelos para surpreender adversários em jogos decisivos da Libertadores e Copa do Brasil. Apesar dos desfalques definitivos até o final da temporada, a comissão técnica tem tempo para montar estratégias que possam amenizar o impacto da ausência de atletas como Fernando.

Por parte da direção é essencial buscar munições para que o futebol do time aconteça dentro de campo. Chegou a hora da criatividade na busca por reforços. Já ficou comprovado que mesmo com um grupo bem formado, ainda faltam peças para a disputa de três competições tão fortes. Conseguir equilibrar quantidade e qualidade será uma das missões do departamento de futebol.

Apesar do período sem jogos, a data FIFA não é de férias para os clubes que não estão no Mundial de Clubes. É uma oportunidade de reorganização. Quem souber aproveitar esse tempo pode colher bons frutos no segundo semestre de 2025.