O Inter não tem margem para vender jogadores

Inter precisa buscar equilíbrio entre jogadores que saem e possíveis reforços que chegam. Duda Fortes / Agencia RBS

Com a próxima janela de transferências se aproximando as movimentações no mercado começam a intensificar. Alguns clubes brasileiros tentam reforçar seus elencos para o Mundial de Clubes que cobra um nível técnico maior, enquanto outros tentam se preparar para o segundo semestre de Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Inter está nesse último grupo.

A partir do dia 13 de junho o departamento de futebol colorado entra de férias até o final do mês. Porém, a tendência é que mais novidades apareçam em relação a montagem ou manutenção do elenco.

Desde as fases finais do Campeonato Gaúcho o Inter tem sofrido por conta das lesões de vários atletas. Ainda no estadual não conseguimos contar com peças importantes no contexto da equipe. Mesmo assim, foi possível montar um time competitivo para vencer a competição. Porém, a partir do início do Brasileirão e da Libertadores, essa pauta se intensificou negativamente nos bastidores do Beira-Rio.

Já na primeira partida do campeonato nacional, Rochet um trauma na mão esquerda, na partida diante do Flamengo. Ainda nas primeiras rodadas, Roger perdeu Carbonero como alternativa. O colombiano era um dos jogadores que apresentava a melhor evolução do elenco.

Esses acontecimentos impediram o colorado de ter uma escalação ideal em todos os jogos da temporada até aqui. Mesmo sendo uma realidade que precisa ser encarada, é impossível não levar esse cenário em consideração para fazer análises sobre o desempenho da equipe. E, com certeza, o fator lesão tirou um importante poder de fogo do grupo. Apesar dos vários resultados positivos nas copas, isso limitou a entrega colorada dentro de campo.

Dentro das possibilidades a direção montou um elenco qualificado para disputa de todos os campeonatos. E nem isso impediu a comissão técnica de ficar sem opções em determinados momentos. Em vários jogos a improvisação de jogadores foi a realidade do Inter. Por conta disso, é impossível se desfazer de atletas. Inclusive, após vencer o Bahia, Roger admitiu que o clube sofre com a quantidade de jogadores à disposição.

Um jogo de equilíbrio

Além de não vender jogadores e prorrogar contratos que estão vencendo, o Inter precisa de novas contratações para ter alguma chance nas competições que está disputando. Infelizmente, a possibilidade colorada na Copa do Brasil e na Libertadores passa pelo reforço do elenco que está debilitado por conta das inúmeras lesões.

Entendo a necessidade das vendas para saúde financeira do clube. Acontece que é necessário ter competitividade para o torcedor manter a sua autoestima no restante da temporada.