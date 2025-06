O Inter não surpreendeu

Derrota passou pelas escolhas de Roger Machado. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Estava acreditando em uma surpresa colorada na partida contra o Atlético Mineiro. A surpresa, levando em consideração o contexto de lesões, desfalques e dificuldade da partida, seria uma vitória da equipe colorada. Porém, o time confirmou a projeção mais esperada: derrota.

A partida foi equilibrada. No segundo tempo, as melhores oportunidades estiveram no lado do Inter. O problema está na falta de poder de decisão dos atacantes, que não conseguiram reverter nenhuma das chances em gol.

Com certeza, o resultado negativo passa pelo técnico Roger Machado. A postura retraída com três volantes que não conseguem oferecer ofensividade ao grupo compromete qualquer tipo de volume da equipe em campo. Claramente, faltou ser um pouco mais agressivo para buscar sorte melhor no confronto.

A partir de agora, o Inter criou um problema para ele mesmo. A equipe terá que focar antes de qualquer coisa nas condições do Brasileirão para poder dividir o foco com outras competições.