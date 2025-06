O Inter não pode chegar desmobilizado contra o Atlético Mineiro

Time de Roger Machado precisa voltar a vencer no Brasileirão. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

A partida diante do Atlético Mineiro parece estar rodeada por desmobilização. O jogo isolado no calendário e as lesões parecem afastar as chances de vitória.

A força do adversário aumenta ainda mais o nível da missão do time no jogo de quinta-feira (12).

Entendo que a equipe completamente descaracterizada pesa na busca por desempenho e resultados positivos.

Jogar em Minas, sem figuras como Alan Patrick, Fernando e Bernabei muda o patamar do grupo. Em paralelo, o Atlético Mineiro terá à disposição os seus melhores jogadores. Fazer frente, apesar do momento negativo do adversário, é complicado.

Esperança colorada

A crise mineira é um fator que traz esperança para esse jogo do Inter com time misto. Eles deixaram de vencer jogos teoricamente fáceis na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro.

Esses tropeços aconteceram contra adversários menos qualificados e que não são superiores ao time reserva do Inter. Ou seja: apesar dos apesares, é possível conquistar pontos importantes em Belo Horizonte.

Além de todos os fatores que envolvem o contexto da partida, o time está mal colocado no Brasileirão. É necessário fazer gordura para não frequentar a segunda página da tabela de classificação.

Superar adversidades

O Inter se colocou em uma posição complicada na competição nacional e, por isso, tem que superar adversidades como essa que se apresenta contra o Galo.

Por isso, os desfalques são levados em consideração. Mas a situação do jogo faz parte de um contexto negativo desde o início do Campeonato Brasileiro.

Os responsáveis vão precisar resolver a situação ruim em que colocaram o clube. O elenco não tem o direito de estar desmobilizado para esse compromisso.