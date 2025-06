O acerto do departamento de futebol do Inter

Apesar da qualidade questionada, Clayton Sampaio é importante na composição do elenco. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Estou com o alerta ligado em relação às movimentações do Inter na atual janela de transferências. Como dito em outros momentos, essa postura pode ditar o ritmo do clube para o segundo semestre.

O nível de dificuldade das partidas deve ser maior e não teremos nenhuma certeza de qual será o limite colorado em Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Mas para ter o direito da dúvida, será necessário ter uma equipe forte nos confrontos que se aproximam.

O departamento de futebol do clube barrou qualquer tipo de negociação pelo zagueiro Clayton Sampaio. Atualmente, o jogador está longe de ser uma unanimidade. Inclusive, durante as ausências de Gabriel Mercado e Victor Gabriel foi pontuado como as peças a disposição do técnico Roger Machado, incluindo Clayton, eram insuficientes.

Acontece que o primeiro semestre apresentou uma dura realidade ao Inter. Apesar da construção de um grupo qualificado, diante dos inúmeros compromissos do calendário, é impossível equilibrar em todas as posições os fatores quantidade e qualidade.

Por vezes, será preciso deixar de lado a qualidade e apostar em atletas de posições específicas para substituir os titulares — mesmo que esses atletas não consigam corresponder da forma esperada tecnicamente.

Manutenção da base

Enquanto o clube viver essa avalanche de problemas financeiros, será utópico acreditar em grandes contratações e posição de favoritismo dentro das competições.

Nossos adversários estão conseguindo investimentos importantes que os colocam em outra prateleira técnica. Com muito esforço ainda competimos, mas em pouco tempo podemos ficar para trás.

A curto prazo, e com a realidade que vivemos atualmente, a postura de manter jogadores é correta. Nossa mínima chance contra rivais ricos como Palmeiras e Flamengo está na manutenção dessa base forte que foi criada na temporada de 2024. É pouco para o tamanho do Inter. Porém, hoje, é um motivo para comemorar.