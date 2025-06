Negociar jogadores jovens com times brasileiros é um absurdo

Victor Gabriel é um jogador que pode sair do Beira-Rio. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

No ano passado, o Inter vendeu Mauricio para o Palmeiras. Na ocasião, o clube defendeu a venda porque sofria com necessidades financeiras importantes. Essa realidade escancara o momento difícil que o futebol colorado tem vivido. Sofrer com o assédio europeu aos nossos jogadores é normal.

O futebol internacional é o grande sonho dos atletas e lá eles encontram a melhor estrutura para crescer fisicamente e financeiramente. Apesar desse processo acontecer cada vez mais cedo com jogadores como Vini Jr., Endrick e Estevão, ainda é algo palpável, levando em consideração todos esses fatores que tornam a Europa um destino tão atraente. Mas em transações nacionais não podemos normalizar esse tipo de negócio.

Inter e Palmeiras são clubes que dividem a mesma prateleira. Claro que o momento dos paulistas é muito melhor, mas o peso da camiseta e histórico das instituições se equivalem. Por estarem na mesma prateleira, são rivais diretos na disputa de todas as competições nacionais e internacionais.

Por isso, ceder jogadores para times como Palmeiras, Flamengo, Corinthians e outros grandes do futebol brasileiro é uma forma de reforçar um rival direto. Cedo ou tarde aquele talento que deixamos escapar pode estar decidindo campeonatos a favor dos nossos adversários e contra o próprio Inter.

Sondagens a jovens colorados

Algumas sondagens em relação a Victor Gabriel no Cruzeiro começaram a aparecer. Ainda não existe uma declaração oficial do clube garantindo que esse negócio possa acontecer, mas pensando na sequência da temporada seria um absurdo deixar um grande talento como Victor Gabriel sair do Beira-Rio. Essa possibilidade se torna ainda mais absurda quando pensamos que o Cruzeiro é rival direto dentro da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

Se o clube não tiver nenhuma alternativa para contornar suas necessidades financeiras sem vender seus talentos, chegaremos em um momento preocupante da história atual do Inter. Perder jogadores para times brasileiros é um absurdo. Não podemos normalizar esse tipo de situação.