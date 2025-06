Não podemos demonizar Enner Valencia

Equatoriano tem potencial para ser peça fundamental no Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Desde a convocação de Enner Valencia alguns desconfortos foram apresentados pelo Inter em relação à situação física do atleta. Inclusive, o clube publicou uma nota que deixava claro que o atleta não teria condição de atuar.

A ideia era manter o atacante em Porto Alegre para seguir evoluindo em sua preparação e estar disponível para o técnico Roger Machado o quanto antes.

A passagem de Enner pelo Inter segue sendo instável. O seu melhor momento aconteceu no segundo semestre de 2021 após sua chegada. Porém, esse bom momento nunca mais foi uma realidade para o torcedor colorado.

A única coisa que o equatoriano apresentou foram lampejos de qualidade. Mas isso não é o suficiente, levando em consideração todo o investimento feito para tê-lo no clube.

Em 2025, na comparação com ele mesmo, Valencia evoluiu. No ano passado, o nível técnico do atleta esteve abaixo da crítica. Esse desempenho ruim quase comprometeu sua permanência no Inter.

Momento de ter apoio

A boa leitura de Roger quando chegou ao Inter, na metade da última temporada, preservou o jogador e fez com que a paciência da arquibancada voltasse ao normal.

Na atual temporada, não acredito que seja justo nenhum tipo de conclusão sobre o que pode ser entregue por Enner Valencia. Ele é mais um dos jogadores que está incluso no processo de instabilidade da equipe desde o início do Campeonato Brasileiro.

Além disso, assim como grande parte do elenco, Enner foi vítima de uma lesão muscular significativa. Para o segundo semestre, com uma infinidade de jogos no calendário, Valencia será peça fundamental.

A última vez que ele jogou uma Libertadores pelo Inter assumiu a responsabilidade e foi protagonista naquela campanha. Nesse tipo de campeonato é importante ter jogadores de hierarquia no elenco. Assim como Enner, Borré, Rochet, Vitão, Wesley e Alan Patrick serão importantes nesses confrontos de alto nível.

Cobrar jogadores que ganham salários milionários é dever da torcida. Mas não podemos desvalorizar os ativos que temos dentro de casa. Para essa segunda parte do ano, time e torcida precisam estar unidos para os desafios que estão se aproximando.