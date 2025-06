Inter precisa reorganizar a própria casa antes de pensar no Flamengo e no Fluminense 

Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Uma das grandes coincidências do universo colorado é a presença de Flamengo e Fluminense no Mundial de Clubes. Os dois clubes são adversários do Inter na Libertadores e na Copa do Brasil.

A atuação dos times cariocas surpreendeu na fase de grupos. Antes da competição, imaginava-se que os brasileiros fariam figuração no campeonato. Até agora, conquistaram status de protagonismo. Até o Fluminense, o time menos qualificado entre os brasileiros, apresentou boas atuações e passou de fase.

Os jogos mostraram como precisamos jogar mais para conseguir confrontar esses adversários. Com o nível que a equipe colorada encerrou o primeiro semestre, teremos poucas chances.

Mundial de Clubes

O Flamengo, surpreendendo o total de zero pessoas, evidenciou seu futebol qualificado. Entre os resultados, venceram o Chelsea com autoridade por 3 a 1. Já o Fluminense, mesmo empatando diante do Borussia Dortmund, jogou melhor e o empate saiu barato para os alemães.

Não há problema na análise dos nossos futuros adversários. É importante conhecer o potencial deles e estar atento aos movimentos que são realizados dentro de campo.

Leia Mais Inter tem nove jogadores com vínculo encerrando no final do ano

Tenho total certeza de que o técnico Roger Machado e a sua comissão técnica estão fazendo todas essas avaliações durante as férias do grupo de jogadores. Estudar e aperfeiçoar ideias é uma das melhores formas de aproveitar esse período de paralisação.

Porém, na mesma medida que estamos de olho nos adversários, mais especificamente em Fluminense e Flamengo, precisamos estar atentos às questões do Inter. A equipe tem muito a evoluir. Além disso, não sabemos qual será a composição do plantel até lá. Afinal, o Inter vai vender jogadores importantes? O clube está buscando alternativas no mercado?

Questões a responder

Essas perguntas são importantes para que o torcedor saiba qual Inter esperar quando o futebol do clube voltar às atividades.

Estar por dentro das qualidades dos rivais é essencial, mas de nada vai adiantar se não organizarmos o ambiente colorado. Precisamos de sorte, mas ela só vai aparecer se fizermos nossa parte.