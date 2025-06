Flamengo e Fluminense deixaram um recado importante para o Inter

Time de Roger não poderá repetir atuações mornas como as que foram apresentadas nos últimos jogos. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Mundial de Clubes conta com a participação dos dois adversários do Inter na Copa do Brasil e na Libertadores da América.

De um lado, o Fluminense. De outro, o badalado Flamengo com seus craques milhões nos cofres. O sorteio das competições foi cruel com o colorado, que logo de cara terá duas missões complicados entre julho e agosto.

Entre as possibilidades, a sorte vermelha poderia ser melhor. Mas, tentando ver algo de positivo nisso, esses jogos podem servir como trampolim para o restante da temporada.

Análise dos adversários

O período do Mundial pode servir para estudar os adversários e já começar a planejar os confrontos. Inclusive, as primeiras partidas dos times cariocas foram positivas.

Apesar do empate, o Fluminense de Renato Gaúcho apresentou bom rendimento. O enfrentamento diante do Borussia Dortmund poderia ter acabado com uma vitória se o aproveitamento tricolor na frente do gol fosse melhor.

Já o Flamengo teve pela frente um rival de menor expressão. O time treinado por Filipe Luís fez aquilo que todos esperavam. Durante os 90 minutos, foi superior, teve a bola, pressionou e venceu ao natural. Ainda é cedo para ter certeza do que o rubro-negro conseguirá entregar durante a competição, mas esse é um bom começo para eles.

Nível superior

O fato é que essas partidas mostram o nível que o Inter precisa chegar para enfrentar esses dois rivais. O recado que eles passaram é que o Colorado terá que apresentar um desempenho digno de equipe madura em um confronto eliminatório.

Alguns jogos mornos apresentados pelo time de Roger Machado não terão espaço após a parada do Mundial de Clubes. A entrega vai precisar estar acima dos 100%.