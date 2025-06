Finalmente uma boa notícia para o Inter

Gabriel Mercado devo voltar ao time principal após a parada para o Mundial de Clubes. Ricardo Duarte / Internacioal

A sequência de notícias ruins sobre o Inter nesta semana terminou, por enquanto. Tudo começou no último domingo (1º), após o desempenho desmotivador da equipe, dentro de casa, diante do Fluminense. Porém, esse era apenas o começo de uma série de acontecimentos que deixaria o torcedor colorado de cabeça inchada.

Nos sorteios da Copa do Brasil e da Libertadores a sorte do Inter não foi das melhores. Na competição nacional enfrentaremos o Fluminense – em um pote que tinha adversários como Retrô, CRB e CSA. Mas o pior cenário foi criado com a definição da partida entre Inter e Flamengo pelas oitavas da Libertadores. E não acabou por aí. Entre um sorteio e outro surgiu a notícia da grave lesão de Fernando – simplesmente, um dos principais jogadores do elenco.

Ainda estamos digerindo todos esses acontecimentos e tentando projetar o que pode ser feito para buscar a classificação nessas competições. Apesar do longo período até os compromissos do final de julho e agosto, o clube vai precisar se antecipar em relação a suas necessidades. Para isso, direção e comissão técnica precisam recuperar jogadores machucados e agregar qualidade e quantidade ao elenco que está sofrendo com a ausência de alternativas diante das inúmeras datas da temporada.

Algumas soluções podem ser resolvidas dentro de casa. A boa notícia para a torcida colorada é o retorno de Gabriel Mercado. O zagueiro ficou afastado desde setembro, mas agora está em processo gradual de retorno. Nesse ritmo, até a volta dos jogos, após o Mundial de Clubes, Mercado pode ser um grande acréscimo para o elenco. Diferente da primeira parte do ano, não ficaremos refém de atletas que são insuficientes tecnicamente. Por vezes, Roger Machado foi obrigado a escalar opções menos qualificadas pela falta de substitutos aos titulares. É o que explica a utilização de Rogel.

Em tempos de adversários qualificados, pouco investimento para melhorar a equipe e elenco curto perto do número de partidas, precisamos apostar naquilo que depende do próprio clube. Tirar jogadores do departamento médico é o passo mais palpável neste momento. A volta de Mercado, Carbonero, Borré e Vitinho aproxima o Inter daquele time que nos encantou em outros momentos.