É correto cobrar o Inter, mas é preciso enxergar o todo

Inter perdeu para o Atlético-MG e ficará um mês no Z-4. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Estou irritado com o desempenho do Inter no Brasileirão. Em nenhum momento, acreditei que o time estaria nas primeiras posições, mas é um exagero negativo figurar entre os rebaixados da competição. Em meio a essa campanha, a equipe tem atuações apáticas e pontos desperdiçados dentro de casa diante de adversários fracos dos campeonatos. O Brasileirão é um campeonato traiçoeiro. Perder esse tipo de partida pode custar caro a longo prazo.

Em paralelo às críticas feitas ao time colorado, é preciso ter um olhar amplo sobre o futebol brasileiro neste primeiro momento do ano. Essa dificuldade não é uma exclusividade vermelha. Em todo o país, times estão sofrendo com lesões, jogos em acúmulo, longas viagens e instabilidades. Isso porque estão dividindo atenções com Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Mundial de Clubes e Campeonato Brasileiro. Sem esquecer que os três primeiros meses do ano são dedicados aos estaduais.

O fato é que grande parte das equipes da primeira divisão sofreram com instabilidades em pelo menos uma das frentes que disputaram. Podemos tratar como exceção Flamengo, Palmeiras e Fluminense que conseguem equilíbrio de resultado em suas respectivas competições.

E até mesmo o Palmeiras foi cobrado pelo seu torcedor por não vencer o Campeonato Paulista. Em Minas Gerais, o Cruzeiro foi eliminado da fase de grupos da Sul-Americana. O rival, Atlético Mineiro, apesar de todo o investimento está na repescagem de um campeonato de segundo escalão.

Por isso, é justo cobrar o Inter por melhores resultados. O que está sendo entregue é muito pouco perto do potencial apresentado pela equipe. Mas esse tipo de turbulência está sendo regra e não uma exceção. O grande ponto é como a equipe fará para buscar reação diante do problema. Afinal, a sequência de jogos não vai parar.