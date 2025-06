Antes de contratar, o mais importante para o Inter é segurar o que já tem

Quando o plantel construído no início do ano está completo, a equipe se torna competitiva e capaz de superar os adversários mais fortes das competições da temporada. Ricardo Duarte/Inter / Divulgação

Em time grande é normal que a torcida cobre por reforços a cada janela de transferências. No caso do Inter, o elenco tem carências e precisa de alternativas para repor à altura titulares importantes. Porém, a discussão mais importante talvez não esteja na chegada de atletas, mas sim na manutenção de quem já está no Beira-Rio.

O Inter precisa manter o plantel construído no início do ano. Quando todos estão disponíveis, a equipe se torna competitiva e capaz de superar os adversários mais fortes das competições da temporada. Ajustes são necessários, mas não adianta ter atletas novos se na paralela vendemos os principais integrantes do grupo atual.

Temos Alan Patrick no seu melhor momento jogando no Brasil. Vitão vive grande fase e tem nível de futebol europeu. E mesmo que Borré esteja devendo alguns gols, o atacante sempre apresenta muita entrega. O problema é que não contamos com toda essa força em grande parte do semestre — seja por problemas físicos, seja por desgaste do calendário.

Por isso, apesar da quantidade de jogadores, não vender titulares e recuperar lesionados deve ser a prioridade da direção do clube. Não podemos nos iludir achando que encontraremos substitutos para Alan Patrick, Vitão, Fernando, Bernabei ou Wesley. Impossível ter tanta sorte de uma vez só. Em um mercado inflacionado, somente com dinheiro para conseguir ser assertivo em contratações.