Afinal, quais são as necessidades financeiras do Inter?

Roger Machado tem boas opções de jogadores no elenco colorado.

O Inter montou um elenco forte e competitivo no último ano. O técnico Roger Machado tem boas opções no plantel, além de encontrar ótimos talentos na base do clube. Ainda não é o suficiente para confrontar os principais rivais do país, mas já é um grupo muito mais forte do que vários rivais da primeira divisão. No primeiro semestre do ano ficou evidente como a equipe tem potencial, mas, ao mesmo tempo, tem um teto.

Em dezembro do ano passado se levantou a possibilidade de vender muitos jogadores do clube. Estava em jogo a saúde financeira do Inter. Porém, a venda inesperada de Gabriel Carvalho trouxe fôlego é possibilitou a manutenção dos atletas que formavam a base principal da equipe. Essa mesma base garantiu um ótimo desempenho no Campeonato Gaúcho e bons resultados em um grupo difícil na Libertadores da América.

O problema é que com a chegada da atual janela de transferências, a direção colorada tem pontuado como o clube precisa vender para manter sua saúde financeira. Isso coloca em descrédito o planejamento do futebol para a temporada de 2025. No início do ano já se sabia da possibilidade de estar em três competições no segundo semestre e como isso pediria um elenco robusto.

A impressão é que pagamos as contas para sobreviver no improviso. Esse tipo de gestão coloca o futebol do clube em segundo plano. Abrir mão de qualidade técnica para pagar contas que não vão mudar a realidade dos cofres não parece a iniciativa mais inteligente. Além disso, enfraquecer o time desmotiva a torcida para essa sequência tão complicada no retorno da data FIFA.