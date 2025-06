A SAF não acaba com a influência do torcedor

Torcedores do Inter se mostraram contrários à SAF. Jefferson Botega / Agencia RBS

No futebol brasileiro atual, poucos assuntos geram tanto debate como a questão da Sociedade Anônima do Futebol, as SAFs.

Nos últimos anos, alguns clubes pequenos, médios e grandes se renderam a esse formato de gestão. Os motivos que levaram essas instituições a mudarem suas estruturas são diversos.

Podemos falar de Cruzeiro e Vasco que por conta do desespero e das dívidas precisaram encontrar uma solução imediata para os problemas financeiros dos clubes.

Por outro lado, equipes como Fortaleza se organizaram para esse momento de forma premeditada. Enfim, existem muitos cenários para serem analisados.

Opinião do torcedor

Uma pesquisa realizada pela AtlasIntel tenta entender o pensamento das torcidas dos principais clubes do país. Claro que o Inter não ficou de fora desse levantamento.

A pergunta para os torcedores foi a seguinte: “Você é a favor de que seu time se torne ou tenha se tornado uma SAF?”.

A porcentagem colorada preocupa. Dos entrevistados que torcem para o Inter, 45% são contrários à SAF, enquanto 34% são favoráveis e 21% não souberam responder.

Ou seja, se depender de 55% dos colorados, o clube não tem de ir atrás dessa mudança de realidade e deve apostar em um modelo associativo que não tem dado resposta — seja por não concordar ou por falta de conhecimento sobre o assunto.

Demonização das SAFs

O resultado dessa pesquisa mostra como existe demonização em relação as SAFs. Um dos argumentos mais recorrentes é o medo de ver o clube perdendo a identidade.

Porém, esses fatores não estão conectados. A identidade de um clube como o Inter também está agregada ao valor da instituição. Ser uma empresa/negócio não significa que a torcida não terá voz ou influência sobre os assuntos do futebol.

A introdução do tema SAF busca trazer profissionalização e mais responsabilidade com as finanças do clube, além de “dinheiro novo” para conseguir competir com outros clubes do país.

Novas soluções

Não acho inválido buscar soluções dentro do modelo associativo, mas a verdade é que é difícil de acreditar que a política do clube será capaz de se reorganizar organicamente e colocar o Inter nos trilhos.

Enquanto isso, estamos nos distanciando dos rivais que historicamente dividiram o protagonismo com os clubes gaúchos e sendo alcançados por times considerados medianos.

A tendência é que esse processo seja intensificado nos próximos anos. Quem demorar para se mexer ficará para trás e apegado na história.