A retrospectiva do primeiro semestre do Inter

Roger Machado conquistou o campeonato gaúcho com o Inter após oitos anos. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O primeiro semestre do Inter tem dois extremos entre o início e o final. Logo no início do ano o time se credenciou como uma das grandes forças do futebol brasileiro para temporada. Pelo nível apresentado na segunda parte de 2024 e, após o começo avassalador no estadual, se imaginou que o colorado sobraria em Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão.

Acontece que em nenhum momento o time “sobrou”. Sem exceção, em todos os campeonatos, a equipe treinada por Roger Machado precisou de corda esticada para conseguir superar os desafios das três competições. E, como esperado, o clube não teve êxito completo nesse processo. No Campeonato Brasileiro faltou fôlego. Durante a parada amargamos uma posição entre os últimos quatro colocados. Agora, um ponto de interrogação está plantando na cabeça de cada torcedor.

Antes de qualquer coisa, não podemos cobrar a direção pelo planejamento inicial do estadual. Vencer o Campeonato Gaúcho era a missão mais importante à curto prazo. O clube não tinha mais margem para deixar escapar o título regional. Além disso, nesse momento específico, a taça do Gauchão tinha um valor histórico muito importante para rivalidade Gre-Nal. Foi feito aquilo que se esperava do Inter.

Óbvio que esse esforço inicial gerou consequências. Em um calendário lotado de confrontos importantes é quase impossível que um time aguente firme em 100% dos compromissos.

A maioria dos rivais sofreram com os mesmos fatores. São poucos que conseguiram equilibrar todos os pratos na bandeja. Porém, qualquer extremo deve servir como sinal de alerta. Estar na zona de rebaixamento é um extremo desnecessário. Apesar das dificuldades era possível fazer melhor.

Se no retorno da data FIFA a equipe mostrar que tudo não passou de um susto e dar conta das três competições, podemos considerar o planejamento vitorioso. Ao contrário, o Inter terá um desafio do tamanho do mundo para lidar.