 Velhos problemas e novas soluções

Clube não poderia sofrer o risco de perder peças importantes para o jogo contra o Bahia. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter com seus melhores jogadores teria grandes chances de vencer na Ilha do Retiro. Porém, a realidade é outra. O número de jogos e a importância do próximo confronto diante do Bahia pela Libertadores obrigaram Roger a escalar a maioria de reservas na equipe.

O clube não poderia sofrer o risco de perder peças importantes para o compromisso de quarta-feira (28). Inclusive, discordo da escalação de alguns titulares como Bernabei, Aguirre e Ricardo Mathias.

Precisamos torcer para a situação de Mathias não ser grave, já que ele saiu lesionado ainda no primeiro tempo. Analisando o contexto da partida, o Inter repetiu problemas. Sofreu um gol bobo no início do jogo e isso ditou o ritmo das equipes durante os primeiros quarenta e cinco minutos.

No último domingo (18), no Beira-Rio, no enfrentamento diante do Mirassol, também começamos perdendo logo no início da disputa. Esse tipo de situação custa caro. O time começa a partida precisando de dois gols para conseguir vencer. Isso aconteceu em grupos formados tanto por jogadores titulares quanto reservas.

Falando sobre as boas notícias da equipe, impossível não citar Gustavo Prado. Mais uma vez na temporada um jogador da base desequilibrou a nosso favor. O gol marcado por Gustavo é uma verdadeira pintura.

Saber que o jovem atleta tem capacidade de assumir a responsabilidade e desequilibrar em uma partida difícil é uma grande notícia para o técnico Roger Machado. Revelar jogadores em uma época de escassez no mercado da bola pode ser a solução de alguns problemas técnicos no Inter.