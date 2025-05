Uma semana de total apoio ao Inter

Time precisa da torcida para conquistar o resultado positivo. Camila Hermes / Agencia RBS

Os últimos três jogos do Inter foram marcados por críticas pontuais ao desempenho da equipe.

O empate diante do Mirassol, no Beira-Rio, decepcionou. Os pontos como mandante eram importantes para trazer tranquilidade ao clube no Campeonato Brasileiro.

Mesmo vencendo o Maracanã, faltou desempenho na primeira etapa. No confronto, o Inter pareceu adiar a classificação e acabou se desgastando ainda mais.

Por último, apesar da escalação improvisada, considerando a fragilidade do Sport, esperava-se um resultado positivo para recuperar os pontos perdidos na última rodada.

Régua alta

Acredito que críticas são importantes para que a régua do clube seja mantida no alto. O contexto de um time grande é assim.

Os méritos da vitória duram horas. No dia seguinte, a cobrança é para que os resultados positivos sigam acontecendo.

Se é certo ou errado, isso é outro debate. A realidade do futebol brasileiro está posta.

Momento instável

O último mês colorado foi recheado de instabilidades. Em alguns momentos o time correspondeu, porém, por vezes, decepcionou e acabou preocupando o torcedor.

Inclusive, o fator decisivo da próxima partida pela Libertadores da América está na conta desta instabilidade.

Apesar de tudo, na quarta-feira (28), o Inter tem seu jogo mais decisivo no primeiro semestre.

Manter o clube na Libertadores tem fator importante para o ânimo do ambiente colorado.

Essa classificação para o mata-mata justificaria o foco que foi colocado neste campeonato. Ao contrário, a sensação que ficará é de que todo o esforço foi em vão.

Único objetivo

Por isso, do campo à arquibancada, o objetivo deve ser um só: classificar o Inter.

Existem momentos em que o objetivo deve ser único para todos os pilares que formam o contexto do clube.

É pensando nisso que jogadores, comissão técnica, direção e torcida devem estar unidos na busca pela classificação.

Qualquer tipo de bronca precisa ficar fora do Beira-Rio até o final da partida diante do Bahia.

Levando em consideração a dificuldade do jogo, a importância do campeonato e alguns desfalques do elenco, pela primeira vez no ano o time necessita do seu 12º jogador para conquistar o resultado positivo.