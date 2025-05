Sonho com a vitória do Inter no Uruguai

Em dois jogos fora de casa pela Libertadores, Roger tem um empate e uma derrota. Ricardo Duarte / Internacional

Tenho convicção que não há crise do Inter, apesar dos resultados negativos do último mês. Embora o time esteja passando por um momento conturbado, ainda é necessário que essa instabilidade se perpetue por mais tempo e com resultados mais nocivos ao planejamento do clube na temporada.

Enquanto isso, ainda podemos depositar confiança no trabalho realizados por jogadores, comissão técnica e direção. Esse status foi conquistado por quem comanda o futebol colorado após alcançarem as expectativas da torcida nos primeiros meses do ano.

Gostei da coletiva do vice-presidente de futebol do Inter, José Olavo Bisol, após o jogo contra o Botafogo. O dirigente fez questão de exaltar o trabalho realizado pelo técnico Roger Machado e mostrou o absurdo que é questionar a permanência do treinador neste momento. As falas de Bisol justificaram com embasamento porque o trabalho merece respaldo. Inclusive, lembrou que o contrato com o comandante colorado foi renovado há um mês. Com esse contexto, é impossível levar em consideração argumentos que coloquem Roger em risco.

Para afastar qualquer tipo de dúvida, a vitória diante do Nacional do Uruguai é essencial nesta quinta-feira (15). O contexto dos últimos jogos coloca o time em uma posição desconfortável para esse confronto. A partir dessa realidade, a equipe precisa lidar com o problema que ela criou. Assumir responsabilidades em momentos instáveis também é uma característica presente em times vencedores e acostumados com grandes decisões.

Não concordo com a demonização de jogadores, mas é importante enxergar quando atletas sofrem com queda de qualidade. Um passo importante no time do Inter seria a retirada de Bruno Henrique da equipe titular. O meia não tem conseguido atuar em alto nível e precisa ficar um tempo no banco de reservas.

Acredito que a volta por cima começa no Parque Central, em Montevidéu.