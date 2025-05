Quem deve ser escalado no ataque do Inter?

Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O preço de escalar jogadores titulares em duas partidas irrelevantes foi cobrado. Diante do Maracanã perdemos Victor Gabriel e, no último domingo (25), foi a vez de Ricardo Mathias sair de campo lesionado. Não faz sentido colocar o menino para jogar se até aquele momento ele era a única peça com total condição de atuar como centroavante da equipe. Além disso, a resposta de Ricardo Mathias estava sendo superior a de todos os outros atacantes juntos – inclusive, seu desempenho superou atletas como Rafael Borré e Enner Valencia que são duas estrelas coloradas.

No entanto, a realidade do Inter está posta para o enfrentamento diante do Bahia nesta quarta-feira (28). Apesar dos desfalques, ainda é possível fazer um grande enfrentamento e terminar a fase de grupos sem sustos. Diferente dos jogos anteriores, o grupo tem que começar a partida ligado no 220. Esse é o tipo de jogo que será vencido no detalhe e com concentração. Libertadores da América não perdoa quem está em “uma noite ruim”.

A dúvida no ataque está entre a escalação de Lucca ou o retorno de Rafael Borré. Cada um carrega condições específicas para esse jogo. Lucca não é a primeira opção de Roger, mas está com o físico em perfeito estado. Por outro lado, Borré mantem o nível técnico do time no alto. O problema é que o colombiano está voltando de lesão e pode apresentar limitações durante uma partida de extrema intensidade. Essa é a maior questão do técnico Roger Machado diante do Bahia.

Acredito que a preferência sempre deve ser do melhor jogador disponível. Mesmo que esse atleta não esteja na condição física ideal, o importante é estabelecer um tempo limite para ele dentro de campo. Começar com o que se tem de melhor é a opção mais inteligente. Não vale a pena utilizar o seu melhor jogador da posição apenas quando as coisas estiverem complicadas. O Inter precisa resolver o jogo primeiro e deixar o rival correr atrás do prejuízo.