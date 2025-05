Quais foram os bons momentos do Inter após o Gauchão?

Wesley marcou o segundo gol na vitória por 3 a 0 sobre o Maracanã, na Copa do Brasil. Ricardo Duarte / Internacional

O desempenho do Inter em alguns jogos desde o final de março preocupou o torcedor. A expectativa criada pelo time de Roger Machado fez com que até a imprensa do centro do país colocasse o Colorado entre os favoritos para o Campeonato Brasileiro 2025. Infelizmente, essa projeção não se confirmou até o momento. Mas, claro, ainda é cedo para ser definitivo em relação aos acontecimentos da competição até o final da temporada.

A partir do clássico Gre-Nal na final do Campeonato Gaúcho, na Arena, o time caiu de produção. Depois disso, até mesmo em alguns resultados positivos, a equipe não convenceu dentro de campo. Esse cenário destoa do nível técnico apresentado pelo próprio Inter. A régua de cobrança foi estabelecida através do mérito dos jogadores e comissão técnica.

Mesmo o time não convencendo no clássico ainda era um caso isolado na temporada. A preocupação aumentou no jogo atípico contra o Nacional do Uruguai, no Beira-Rio. Apesar da recuperação, o empate, em casa, é um tropeço importante para o grupo colorado na Libertadores. Nem mesmo contra o Maracanã conseguimos render bem. Além disso, depois dessa partida a equipe sofreu 11 gols em três jogos. Impossível esse tipo de resultado não abalar um pouco a estrutura de um time, por mais sólida que ela seja.

Como esses jogos chamaram a atenção, a impressão é que o último mês do Inter foi recheado de fracassos. Porém, a realidade não é bem essa. Pode ser que o desempenho do time tenha decaído, mas é preciso considerar a mudança no nível dos adversários e como isso impacta na equipe treinada por Roger Machado. Não tem como cobrar o mesmo futebol apresentado diante do Grêmio contra o Flamengo. São prateleiras diferentes. E, mesmo assim, o grupo jogou bem no Maracanã e conquistou um ponto que poucos times vão conseguir.

Boas partidas

As boas apresentações não pararam no Rio de Janeiro. Inter e Bahia, em Salvador, foi um grande jogo. Futebol em alto nível. A avaliação é a mesma para falar da vitória de 3 a 0 sobre o Atlético Nacional. Se engana quem acredita em vitórias tranquilas e naturais contra rivais qualificados. Até mesmo a derrota, no Beira-Rio, para o Palmeiras é um resultado aceitável. São times que trocam pontos. Inclusive, analisando o contexto do confronto, a partida foi equilibrada.

A cereja do bolo a favor do Inter foi a última vitória pela Libertadores. Vencer o Nacional do Uruguai, em Montevidéu, em um jogo decisivo também para os mandantes, não é uma missão para qualquer time. O Inter conseguiu isso de forma absoluta. Naquele momento, a equipe mostrou que quando necessário vai corresponder ao esperado.

Força colorada

Claro que essa primeira parte da temporada colorada no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores não foi tranquila. Sim, tivemos momentos de extrema instabilidade. Mas nem tudo foi crise ou fracasso da equipe. Em meio a tudo isso, o Inter mostrou força e que briga forte em todos os campeonatos.