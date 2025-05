O empate deixou um gosto amargo no Beira-Rio

Não fosse Ricardo Mathias, noite do domingo (18) teria sido pior. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter surpreendeu negativamente na partida diante do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Esse seria um dos placares inegociáveis para a equipe pensando na tabela da competição e na dificuldade dos confrontos.

A partir de agora, o grupo vai precisar recuperar esses pontos perdidos em partidas mais complicadas. A primeira missão será contra o Sport Recife, na Ilha do Retiro, onde, historicamente, é extremamente complicado vencer.

Ainda sobre a partida de domingo (18), a sensação transmitida pelo time era de ressaca. A entrega e pressão no jogo contra o Nacional do Uruguai foram tão grandes que isso impactou no físico e no anímico do grupo para o compromisso do final de semana.

O gol marcado antes dos 10 minutos do primeiro tempo pelos visitantes acabou expondo o quanto a equipe entrou desligada. A rotação dos jogadores foi aumentando durante o jogo e isso fez com que a reação do time demorasse para acontecer.

Convicções

Aparentemente, Roger Machado está convicto de algumas ideias na hora de formatar a equipe. O problema é que parece óbvio como a equipe perde quando escala três jogadores com característica de Thiago Maia, Bruno Henrique e Ronaldo/Fernando juntos.

Em todas as partidas que o treinador desmanchou esse esquema o desempenho colorado passou a melhorar em campo. Brigar com o campo é um dos erros mais graves que um profissional do futebol pode cometer ao longo do tempo.

A boa notícia é Ricardo Mathias. O jovem atleta correspondeu mais uma vez. Além de marcar outro gol, de novo, sua atuação foi importante para que o time conseguisse corresponder alguma coisa diante dos seus torcedores. Podemos estar conhecendo uma nova revelação do Celeiro de Ases.