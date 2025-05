De fato, o Inter não está em crise

Inter venceu o Nacional e subiu para a segunda posição do Grupo F. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A vitória do Inter diante do Nacional, em Montevidéu, foi espetacular para o planejamento colorado na Libertadores da América. Um resultado gigante, com autoridade e que coloca o clube muito próximo ao mata-mata da competição. A partir de agora, o torcedor pode respirar aliviado até o próximo compromisso do calendário.

A construção desse resultado não foi com luxo. O Inter segue jogando menos na comparação com ele mesmo. A régua alta foi colocada pela equipe de Roger Machado nos primeiros meses do ano. Mas é muito difícil manter esse ritmo por tanto tempo. A instabilidade chegaria em algum momento. Porém, o time parece saber lidar com o momento e buscou construir o placar da forma possível.

Não podemos fechar os olhos e ignorar fatores como desgaste físico e desfalques. Isso pesa contra a equipe e coloca montanhas a sua frente antes de chegar aos seus objetivos. A escalação dos titulares é improvisada e as escolhas durante o jogo muito mais. É preciso destacar o trabalho do grupo que conseguiu buscar três pontos no Uruguai em um campo complicado como o do Parque Central.

Além de todos esses fatores, os meninos da base, com toda sua inexperiência, estão entrando e assumindo a responsabilidade. Mais do que o restante do time, eles terão instabilidades. É inevitável. Mas saber do potencial que cada um tem é importante para o restante da temporada. E vencer a partida com destaque de um atleta do Celeiro de Ases tem um sabor especial. Ver os frutos da base rendendo alegrias ao torcedor está em nossa história.

Com paciência e resiliência podemos acreditar que o Inter vai corresponder ao torcedor. Ainda nesta temporada veremos o time jogando bem e vencendo grandes confrontos. Equipes fortes precisam saber ganhar na base da superação e dificuldade. Vamo, Inter!