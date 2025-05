Até Ancelotti enxergou o futebol de Alan Patrick

Capitão do Inter, Alan Patrick tem nove gols e sete assistências na temporada. Jefferson Botega / Agencia RBS

A regularidade do camisa 10 colorado tem rendido bons momentos para o torcedor do Inter. Mesmo com destaques individuais do elenco, Alan Patrick é a segurança do time para buscar resultados importantes ao longo das últimas temporadas.

Apenas em 2025, o jogador tem nove gols e sete assistências entre jogos de Libertadores, Gauchão e Campeonato Brasileiro. É justamente pelo desempenho apresentado com a camisa do Inter que a presença de Alan começou a ser cogitada na Seleção Brasileira.

Além disso, o momento do Brasil não é bom e isso fez com que novas soluções fossem cobradas pela crítica e torcida. Uma equipe sem criatividade no meio-campo poderia ter como alternativa o melhor camisa 10 em atividade no futebol brasileiro.

Infelizmente, os técnicos que estiveram na Seleção neste período não enxergaram Alan Patrick como uma opção efetiva. Chama a atenção como nomes que tinham menos méritos conseguiram chegar à convocação sem ter um número próximo aos números do capitão colorado.

Olhar tendencioso

Podemos justificar isso com o olhar pouco voltado para o futebol gaúcho e mais tendencioso aos times do centro do país. A impressão que fica quando falamos da convocação para Seleção Brasileira é de que jogadores de Inter e Grêmio precisam fazer o dobro para receberem atenção.

Alan Patrick não é a única vítima deste processo. Também no Inter, Vitão não foi convocado no último ano. A falta de critério é enorme levando em consideração nomes que estiverem presentes nas últimas listas.

O novo técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, ainda precisa de tempo para aprofundar seu conhecimento sobre jogadores brasileiros sem status mundial.

Mas considerando seu conhecimento e gestão de grupo, acredito que possa nos surpreender com a presença de atletas do Brasileirão em sua convocação final. Com pouco tempo no cargo já foi o suficiente para que ele reconhecesse a qualidade de Alan Patrick.