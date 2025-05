As dificuldades do Inter que precisamos reconhecer

Sob mau tempo: Roger sofre com muitas baixas no elenco. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A sequência do Inter não é boa. O time tem sido insuficiente faz tempo e o desempenho não tem correspondido à expectativa do torcedor. É importante destacar que essa expectativa tem como base a régua estabelecida pela própria equipe na primeira parte do ano.

Acontece que essa realidade mudou. Para alguns, tudo começou após a final do Gauchão. Outras opiniões consideram a derrota para o Palmeiras um divisor de águas.

Quem acredita na mudança da equipe depois do Gauchão ou no início do Campeonato Brasileiro está certo. São apenas perspectivas diferentes. De fato, o nível do futebol colorado naquela partida final dentro da Arena não apareceu mais.

Mas a culpa não é necessariamente da equipe, o mérito pode estar nos adversários mais qualificados que encontramos pelo caminho como Flamengo, Bahia, Atlético Nacional e Palmeiras.

É inegável que o nível mudou. Enfrentar o Flamengo no Maracanã não é igual a um Gre-Nal na Arena atualmente. Na Libertadores, o Bahia tem um dos maiores investimentos do futebol brasileiro. Inclusive, na disputa financeira, perdemos jogadores para eles na última janela.

Não poderiam ter ocorrido

Nesse período de quase dois meses, os únicos resultados que considero imperdoáveis são: empate diante do Nacional, a forma como perdemos para o Atlético Nacional e o desempenho na partida contra o Maracanã. O Inter precisava entregar mais nessas ocasiões.

Em paralelo ao calendário cruel e o sorteio azarado na fase de grupos da Libertadores, temos que enxergar os inúmeros desfalques que o elenco sofreu. Desde a final do estadual, Roger deixou de ter à disposição Victor Gabriel, Carbonero, Vitinho, Diego Rosa, Rafael Borré, Bruno Tabata e Enner Valencia.

São muitas baixas para um período recheado de jogos difíceis. Naturalmente, isso afeta o nível técnico do grupo. Devemos cobrar os responsáveis por mudanças na equipe, mas com consciência do que é palpável melhorar ou não.

O futebol é dinâmico. Conseguindo manter o funcionamento do time em meio a essa instabilidade, tenho certeza de que as coisas vão melhorar logo.