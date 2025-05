A prioridade do Inter está na Libertadores

Inter enfrenta o Sport no Brasileirão no domingo (25) e o Bahia, pela Libertadores na quarta-feira (28). Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A partida entre Inter e Sport é importante para tabela do Campeonato Brasileiro. O time colorado precisa pontuar e figurar, pelo menos, na primeira página da competição. Inclusive, quando o Brasileirão começou, o Inter estava sendo cogitado como um dos candidatos ao título. Essa projeção não se confirmou, mas a colocação próxima ao Z-4 é um exagero negativo. No mínimo, o clube poderia estar na décima colocação, levando em consideração a dificuldade do calendário.

A importância desses pontos na Ilha do Retiro acontece por conta do tropeço colorado contra o Mirassol. Os três pontos em casa eram inegociáveis. Esse é o tipo de adversário que os rivais, na disputa por vaga na Libertadores e título, vão vencer em seus domínios. Por conta disso, a equipe terá que correr atrás do prejuízo jogando como visitante. Historicamente, o Inter tem dificuldades para conseguir vencer o Sport, na Ilha.

Apesar da relevância da partida no contexto do Brasileirão, a grande prioridade está na próxima quarta-feira (28). Inter e Bahia tem caráter decisivo. Mesmo que seja na fase de grupos, o modelo da partida é de mata-mata. As equipes entram em campo sabendo das suas necessidades. O Inter chega jogando por dois resultados: empate ou vitória. Para o Bahia apenas a vitória interessa. A certeza é que a equipe nordestina vai precisar arriscar um pouco mais do que o normal.

Já que o encerramento da fase de grupos é tão importante, é essencial para o Inter chegar com a sua força máxima no dia da partida. O técnico Roger Machado tem peças fundamentais para o funcionamento da mecânica tática colorada. Esses nomes são, principalmente, Vitão, Bernabei, Fernando, Alan Patrick e Wesley. A ausência de um desses nomes pode desequilibrar áreas importantes do campo.

Sem espaço para o erro

Por isso, diante do Sport, nenhum titular pode entrar em campo. Os dois jogos têm importância no contexto do Brasileirão e Libertadores. Mas o jogo pela competição continental é muito mais relevante para a temporada colorada. No Campeonato Brasileiro temos tempo para buscar a recuperação. No caso da Libertadores a chance é única. A margem para erro é igual a zero.

