A preservação de jogadores não pode desmobilizar o Inter

Roger Machado deverá poupar jogadores titulares. Dante Fernandez / AFP

Nesta quinta-feira (22), o Inter decide a vaga na Copa do Brasil diante do Maracanã. Apesar do jogo ruim apresentado pelo colorado no Beira-Rio e além da diferença técnica entre as equipes, o time entra em campo com a vantagem de 1 a 0 construída dentro de casa. O cenário é extremamente favorável. Inclusive, mesmo como visitante, o ambiente será totalmente vermelho para o confronto. Todos esses fatores só aumentam o favoritismo que já existia antes do enfrentamento entre os times.

Tudo indica que o técnico Roger Machado irá poupar alguns atletas. Os mais cotados para deixar o time titular são Alan Patrick, Vitão, Bernabei e Aguirre. Na teoria, não existem motivos para discordar dessas preservações. Essa iniciativa fica ainda mais embasada quando levamos em consideração todos aqueles fatores favoráveis ao Inter nesta partida de volta. O fato é que o time tem que provar isso na prática.

Nesta temporada, mesmo contra adversários menos qualificados, escalações alternativas ainda não conseguiram corresponder. Para ver isso não é preciso voltar muito no tempo. Diante deste mesmo Maracanã, no Beira-Rio, a equipe ficou devendo bastante. Naquela oportunidade estavam em campo jogadores titulares. E para buscar a vitória foi preciso tirar do banco Alan Patrick, para melhorar o desempenho coletivo. Por isso, precisamos valorizar o desempenho do adversário, mas pontuar que neste cenário um clube com o tamanho do Inter deve tomar conta do jogo.

A preservação de jogadores não pode ter efeito de desmobilização do grupo. Entendemos que o time escalado tem como objetivo poupar os atletas que estão sendo extremamente desgastados neste calendário maluco do futebol brasileiro. Mas a Copa do Brasil é uma competição que reserva diversas surpresas ao longo da sua história. O Inter precisa ter consciência disso e decidir o jogo o quanto antes. Vencer é obrigação.