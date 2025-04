Um dos retornos mais importantes para o Inter no mês de abril

Zagueiro Victor Gabriel foi um dos destaques do Inter no Gauchão. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O momento do Inter é bom. Levando em consideração o número de datas no mês de abril, o clube tem conseguido equilibrar bem as coisas entre Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Não tenho acesso ao planejamento do time em relação a pontos conquistados, mas não deve ser algo tão distante da realidade atual.

Claro que ainda tem muitos jogos pela frente. Só nesta semana temos confrontos com Palmeiras e Grêmio. Esses são jogos que mobilizam e pedem corda esticada ao grupo.

O nível técnico alcançado pelo time nos últimos meses facilita o processo para todos os pilares do clube. A direção consegue pensar o futebol com mais tranquilidade, sem pressão da arquibancada.

Por parte da comissão técnica, o resultado com bom desempenho dá respaldo para os inúmeros desafios da temporada. E no campo, os jogadores seguem evoluindo e decidindo partidas a favor do Inter. Inclusive, com esse ambiente, quem entra na equipe consegue manter a qualidade média dos titulares.

Nas últimas partidas, Rogel tem entrado como titular. O zagueiro não comprometeu em nenhum dos jogos e participou de vitórias importantes do time. Porém, ficou claro que a longo prazo não é possível contar com o uruguaio como principal jogador da posição. Mesmo nas vitórias, Rogel protagonizou jogadas que assustaram a torcida colorada.

A volta de Victor Gabriel e Juninho é imprescindível para o sucesso defensivo da equipe treinada por Roger Machado.