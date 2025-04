O jogo que pode encaminhar a classificação do Inter na Libertadores

Últimos resultados, como o empate com o Bahia (foto), animam a torcida colorada. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A partida diante do Atlético Nacional pode representar o encaminhamento da classificação colorada para próxima fase da Libertadores da América.

Analisando apenas os pontos conquistados ainda é um número distante para projetar o avanço para as oitavas. Porém, por conta da disposição dos mandos de campo essa partida irá ditar o ritmo e nível de importância nos próximos compromissos colorados pela competição internacional.

O Inter enfrenta seus dois adversários diretos no grupo na sequência. Para que o empate diante do Bahia seja considerado um grande resultado, a vitória em casa contra o Atlético Nacional é fundamental.

A tendência é que, vencendo o confronto, o time consiga assumir a liderança grupo, já que os baianos estarão no Uruguai visitando o Nacional. E para encerrar com chave de ouro o primeiro turno de enfrentamentos a equipe recebe os uruguaios no Beira-Rio. Esse é um resultado que não pode ser negociado. Mas isso é pauta para outro momento.

Fatores que animam o torcedor

O momento do Inter permite que o torcedor esteja completamente confiante para projetar uma vitória nesta quinta-feira (9). Roger Machado conseguiu encaixar o time e os atletas se adaptam aos mais diversos cenários dentro de campo. Essa característica é típica de grupos que estão completamente amadurecidos e prontos para decisões de alta tensão física, técnica e mental.

Outro fator que anima é o número de peças que o técnico colorado tem à disposição no elenco. Além de jogadores como Óscar Romero e Diego Rosa, Bruno Tabata e Gabriel Carvalho estão recuperados de lesão e treinando com o grupo. E na disputa pela titularidade o banco de reservas do time conta com Rafael Borré e Vitinho que estiveram na equipe titular durante o Gauchão.