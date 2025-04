O jogador do Inter que tem evoluído em silêncio

Após gol no Gre-Nal, Carbonero (C) sendo abraços por Bernabei e Alan Patrick. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter atual possui jogadores que são protagonistas e importantes no mecanismo tático do time. Há nomes absolutos, alguns que nutrem esperança no torcedor e as grandes promessas. Na prateleira dos absolutos podemos citar Vitão, Bernabei, Fernando, Alan Patrick e Wesley. Difícil pensar o Inter sem esses nomes. Além deles, Enner Valencia e Rafael Borré têm tudo para dividir esse posto com seus colegas de time.

O protagonismo de alguns jogadores do Inter foi construído dentro de campo. Em 2022, por exemplo, quando Alan Patrick chegou, a contratação do meia foi questionada. A idolatria do torcedor foi conquistada através de atuações extraordinárias. A mesma coisa com outros atletas. E isso se aplica para qualquer reforço que chega a um clube novo. O currículo escala por pouco tempo. Depois de um período é necessário render na prática.

Acerto da direção em 2025

A busca por Carbonero foi um acerto da direção colorada. A idade do jogador e o momento positivo no futebol argentino podem trazer frutos para o time na temporada. Inclusive, a curto prazo, o colombiano já deu resultados conquistando o Gauchão. Além de estar no grupo, Carbonero alcançou protagonismo no primeiro jogo da decisão.

Normalmente, a adaptação de jogadores de outros países sul-americanos não é fácil. Essa realidade é potencializada no caso de jovens atletas. São inúmeros casos de profissionais que fracassaram após sua chegada ao futebol brasileiro. Carbonero, ao que tudo indica, está trilhando outro caminho em sua passagem pelo Rio Grande do Sul.

A titularidade de Carbonero é merecida. Ele demonstra ser um jogador inteligente na tomada de decisões e tem força física no confronto corpo a corpo com o adversário. E tudo melhora para ele quando tem a oportunidade de estar sendo treinado por Roger Machado. O técnico colorado está vivendo um momento incrível. Roger está extraindo o melhor de cada um dos seus jogadores.