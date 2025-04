O Inter de Roger Machado encanta o torcedor colorado

Mais de 30 mil torcedores estiveram no Beira-Rio neste domingo (6). Camila Hermes / Agencia RBS

A atuação do Inter diante do Cruzeiro foi incrível. Mais uma vez o time encantou o torcedor colorado com a lucidez tática apresentada durante os 90 minutos. Os visitantes pouco enxergaram a bola.

O 3 a 0 saiu barato levando em consideração todas as oportunidades criadas em campo. A equipe segue empolgando para o restante da temporada.

Está evidente como será difícil derrotar o Inter, principalmente dentro do Beira-Rio. O visitante indigesto é um mandante absoluto. A tendência é que essa casca aumente e o amadurecimento colorado seja notado a cada partida pelas competições internacionais e nacionais.

Esse momento tem a assinatura de Roger Machado que tem total domínio do vestiário colorado.

Valencia decisivo

A partida vem com boas notícias para o Inter. A mais importante e aguardada pelo torcedor é o reencontro de Enner Valencia com o futebol de alto nível. Mais uma vez, Enner foi decisivo. Ele teve aproveitamento, criou chances e ajudou na marcação.

Essas características não são vistas há muito tempo no equatoriano. Algo diferente está acontecendo. Além disso, Borré entrou bem. O colombiano marcou seu gol e deixou a competitividade interna do elenco em pauta. O famoso “problema do bem”.

Show de Alan Patrick

Outro ponto que anima, mas não se trata de uma novidade, é Alan Patrick. De novo, nosso camisa dez assumiu o controle do jogo e encantou a todos com sua qualidade extraclasse.

Ninguém no Brasil tem o mesmo nível técnico de Alan Patrick. Assistências e gols marcam a sua trajetória com a camisa do Inter. E tudo indica que encontramos um substituto para Alan.

Romero manteve sistema

Oscar Romero, apesar de ser um jogador diferente, conseguiu manter a configuração original da equipe. Foi por isso que o time terminou o confronto jogando da mesma forma.