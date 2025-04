É impossível duvidar do Inter

No último jogo pelo Campeonato Brasileiro, fui surpreendido pelo ponto conquistado no Castelão. Na normalidade, com jogadores titulares, o Inter tem totais condições de vencer o Fortaleza fora de casa. Porém, a escalação utilizada era reserva. O time não contou com sua espinha dorsal. E, mesmo assim, conseguiu criar oportunidades e utilizar o mesmo formato de jogo da equipe principal.