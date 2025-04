Ainda é cedo para definir prioridades na temporada do Inter

Manter a corda estivada pode ser prejudicial, assim será preciso fazer uma escolha entre as competições no futuro. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Os três jogos do Inter após o título do Gauchão confirmaram a projeção de um time extremamente competitivo para o restante do ano. Se imaginou que o baixo nível do estadual poderia esconder dificuldades que se apresentariam no restante da temporada, o que não ocorre até aqui.

De fato, o nível técnico das disputas mudou. Os enfrentamentos diante de Flamengo, Bahia e Cruzeiro mostraram isso. A qualidade dos adversários é uma novidade no contexto colorado no ano de 2025.

Mesmo assim, a equipe conseguiu impor seu estilo de jogo, teve boas atuações e se credencia como um dos protagonistas do futebol brasileiro.

O plantel colorado não é o mais completo da Série A. Alguns clubes têm vantagem nesse quesito. Por outro lado, o Inter não sofre com diferença oceânica para esses rivais.

Os 11 titulares do Inter estão no mesmo nível dos 11 de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. E, apesar de não ter alternativas no banco para todas as posições, Roger tem boas reposições para usar durante os jogos.

Limitação e escolha do foco

Essa pequena diferença pode tirar do Inter a oportunidade de brigar por todas as competições. É importante enxergar essa limitação para não sobrecarregar o elenco.

Por isso, enquanto clubes como o Flamengo disputam todos os campeonatos, o colorado pode colocar o foco em duas competições. Tudo indica que a prioridade estará na Libertadores e Brasileirão.

Creio que seja impossível jogar os dois campeonatos com a mesma entrega. Manter a corda esticada entre quarta e domingo, com limitações no elenco, pode ser prejudicial para o físico e o mental dos atletas.

Por enquanto, neste início de temporada, temos condições de conciliar as duas competições. Porém, em algum momento, o departamento de futebol terá que fazer uma escolha.

As escalações do técnico Roger Machado ao longo do ano serão a resposta para isso. Se o Brasileirão se apresentar como uma chance real de título, temos a obrigação de focar nesta conquista.

O campeonato nacional é uma das grandes obsessões institucionais do clube desde o apito final na conquista de 1979. Mas ainda é cedo para definir prioridades.

