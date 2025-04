A resposta da CBF em relação ao pênalti não marcado a favor do Inter é um escândalo

Inter empatou com o Fortaleza em 0 a 0 no último domingo (13). Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Brasileirão começou com o mesmo tom dos estaduais em relação à arbitragem. A incoerência dos critérios e erros absurdos estão roubando espaço no noticiário esportivo brasileiro. Isso não é um bom sintoma. Infelizmente, a tendência é que ao longo da competição esse cenário fique cada vez pior. Os clubes precisam estar preparados para essa adversidade que tem tudo para se transformar corriqueira ao longo da temporada.

Ainda estamos em uma fase do ano que os jogos não são configurados como decisão. Por conta disso, os erros ganham uma proporção menor na comparação com momentos cruciais dos campeonatos. Mas não é difícil prever que algum time será prejudicado de forma decisiva. E quando isso acontecer o discurso será o mesmo. Clubes emitindo notas em tom de reclamação, a CBF inventando desculpas acrobáticas e a realidade permanecendo igual.

O que aconteceu com Inter e Grêmio na última rodada é um absurdo. Não podemos relativizar erros que mudam por completo o rumo da competição. Pode ser que hoje não tenhamos a dimensão do prejuízo colorado após a não marcação do pênalti claro cometido por David Luiz. O Inter foi a campo com uma equipe completamente descaracterizada. Mesmo assim, realizou um enfrentamento equilibrado e poderia conquistar uma vitória inesperada fora de casa, se não fosse a incompetência da equipe de arbitragem.

Até na várzea seria penalidade

É impossível não ficar indignado com essa situação, considerando que na última rodada o árbitro de Inter e Cruzeiro foi afastado por um lance completamente discutível. Para piorar a situação, o Comitê Consultivo da CBF analisou o lance e pontuou que a “culpa” da jogada foi do zagueiro Rogel que tentou cabecear a bola. Um escândalo. O zagueiro do Fortaleza levanta a perna a praticamente 1,70m e pula para fazer isso. Até na várzea isso seria penalidade.

A direção colorada precisa estar atenta aos movimentos da CBF quando a pauta for arbitragem. Não podemos ser reféns de um sistema falho e pouco qualificado que não reconhece seus erros. Se o clube não ganhar algo que seja no campo. Mas é imprescindível que o Inter se antecipe sobre essa pauta, pois ela irá marcar presença novamente.