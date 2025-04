A hora certa para o Inter poupar jogadores

Alan Patrick é um dos jogadores que podem ser poupados contra o Fortaleza. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter está passando bem pelo mês de abril até o momento. Além dos resultados, o time tem apresentado desempenho empolgante. Foi assim diante do Flamengo, no grande confronto com o Bahia, na partida contra o Cruzeiro e, por último, na vitória de 3 a 0 sobre a boa equipe colombiana do Atlético Nacional.

Nenhum time faz uma sequência positiva como essa apenas com sorte. O desempenho em alto rendimento é imprescindível.

Grande parte desse desempenho colorado tem a assinatura de grandes jogadores que estão compondo o elenco do Inter. Além do belo trabalho de Roger que conseguiu acomodar essas peças para formar um time, o alto nível dos atletas facilita o processo na busca por uma equipe que joga com tamanho entrosamento.

A maratona de abril ainda não acabou. No domingo (13), o Inter enfrenta o Fortaleza, fora de casa. E a semana que vem conta com dois confrontos difíceis: Palmeiras e Grêmio. Ou seja, o momento de poupar jogadores e colocar reservas na equipe titular chegou. Na próxima partida será importante manter a integridade física e mental das principais peças do plantel.

Claro que em mundo ideal precisamos ter os melhores em campo. Porém, é necessário fazer uma escolha que mantenha o time forte até a parada para o Mundial de Clubes. Deixar de ter o time completo por um jogo para que consiga utilizar os principais jogadores em outros momentos importantes pode ser uma decisão inteligente.

É importante destacar que o poupar não é uma forma de deixar o Brasileirão de lado. Se trata de prevenção para não enfraquecer o grupo. As prioridades só podem ser decididas na reta final da temporada. Até lá, o foco precisa ser o mesmo em todos os campeonatos.