Vini Moura: o problema do Inter que precisa ser resolvido nos próximos jogos

Ataque colorado perde muitos gols. André Ávila / Agencia RBS

No Gre-Nal do último sábado (8) não foi o Grêmio que impediu o Inter de vencer o clássico. O que tirou a vitória do Inter foi o próprio Inter. A falta de efetividade na frente do gol permitiu que o adversário permanecesse vivo no confronto e tirou a possibilidade da equipe de sair da Arena aplicando uma sonora goleada no rival. Porém, não podemos sobreviver com o “se”.

É comum no futebol ouvir a frase “tem dia que a bola não entra”. De fato, em algumas oportunidades uma equipe martela, tem volume de jogo, faz triangulações e acaba parando no erro técnico dos jogadores, no detalhe da trave ou no mérito do goleiro adversário.

Saber reconhecer o que impediu a equipe de converter as oportunidades em gol é uma virtude importante. Desta forma, é possível evoluir para que dias como esse sejam raros.

Não podemos ser definitivos em relação ao time treinado por Roger Machado. A falta de eficiência no último jogo chamou a atenção. Porém, ainda é cedo para afirmar que o Inter tem problemas para marcar gols. Além disso, essa avaliação só será válida em confrontos de alto nível. Tirar conclusões em jogos contra equipes do interior pode prejudicar o julgamento da comissão técnica e torcedores sobre o real desempenho do time.

Para quem acredita que esse seja um problema real, vale lembrar que diante do Juventude a equipe conseguiu marcar e vencer por 2 a 0. Claro que gostaríamos de vencer o clássico com uma boa vantagem, mas o contexto de um Gre-Nal precisa ser levado em consideração. Não é comum que esse tipo de jogo termine com goleada. A rivalidade acaba equilibrando fatores técnicos e emocionais.

Na sequência da temporada é importante estar atento sobre a efetividade do Inter na hora de finalizar a jogada. No último jogo quase fomos punidos com um resultado injusto por conta dos erros no momento da definição. Para uma temporada com tantos jogos de mata-mata é essencial saber aproveitar as oportunidades. Inclusive, em alguns jogos teremos poucas chances. Por isso, a porcentagem de acerto precisa ser alta.