Qual a melhor opção para substituir Alan Patrick?

Essa é a grande questão colorada para as próximas semanas. A ausência de Alan Patrick torna o time do Inter menos técnico na comparação com ele mesmo.

Roger Machado precisa encontrar alternativas que façam o time chegar o mais perto possível do nível que possui com o seu camisa 10.

No último jogo, Rafael Borré começou fazendo a função de Alan Patrick. Não abomino a iniciativa do técnico colorado, mas acredito que o atacante colombiano não pode ser retirado da área.

A contribuição de Borré é maior na função de camisa 9. Além disso, outras peças podem contribuir como meia. Não é preciso enfraquecer o que está dando certo para fortalecer o setor do campo que ficou desfalcado.

Não temos uma amostra interessante para definir o que deu certo ou errado. A competitividade do Monsoon não permite que conclusões sejam retiradas desse confronto.

Por conta disso, é comum que não tenhamos notado alguma dificuldade por parte de Borré como armador. Infelizmente, o verdadeiro teste acontecerá na semifinal do Gauchão.

O grande candidato

A melhor alternativa é Carbonero. Além de ser uma grande oportunidade para o novo jogador do Inter na equipe titular, ele demonstrou ter bom passe e finalização. As características, dentro do elenco, são as que mais se aproximam de Alan Patrick.

Claro que Yago Noal também seria uma opção. Porém, parece que o jogador da base não está nos planos de Roger para atuar como titular do time.

Internamente, a avaliação do clube é de que Yago precisa amadurecer fisicamente para conseguir competir no futebol profissional.

